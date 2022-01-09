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BB Erzurumspor seyircisi önünde puan kaybetti

#Spor Toto 1. Lig#BB Erzurumspor#Menemenspor
BB Erzurumspor seyircisi önünde puan kaybetti

Spor Toto 1. Ligde 20. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Menemenspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda puan kaybı yaşadı.

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Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu xx, Oğuz Terzi xx, Kemal Mavi xx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Aykut Demir xx ( Gökhan Kardeş dk. 46 ?) (Gökhan Alsan dk. 50 x), Mustafa Yumlu xx, Orhan xx, Mücahit xx, Emircan xxx, Süleyman x ( Rosheuvel dk. 33 xx), Alican xx ( Oltan dk. 72 x), Hasek xx, Estrela xx, Olanare xx

Menemenspor : Batuhan Şen xxx, Emre Adıgüzel xxx, Ömer x (Kerem dk. 24 xx), Oğuzhan xx, Sinan xx, Emre Özer x (Cem
dk. 38 x), Toni Gomes xx, Abdullah x (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46 x), Enes x (M. Ba dk. 38 x), Emir xx (Ahmet Aslan dk. 74 x), Ahmet Sagat xx

Goller: Emircan (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor), Ahmet Sagat (dk. 64) (Menemenspor)

Sarı kart: Olanare (BB Erzurumspor), Toni Gomes, Cem, Emre (Menemenspor)

BB Erzurumspor seyircisi önünde puan kaybetti

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Maçtan dakikalar

6. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Olanare sağ çaprazdan ceza alanına girdi, boş durumda olan Emircan’a pas atmak yerine dar açıdan kaleye vurdu kaleci Batuhan topu kornere çeldi.

14. dakikada Süleyman’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Alican kafayı vurdu. Kaleci Batuhan’dan dönen topa Olanare'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada BB Erzurumspor’da Emircan ceza sahası içerisinde Enes’in müdahalesi ile yerde kalınca hakem Eren Özyemişçioğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Emircan topu filelere gönderdi. 1-0

45. dakikada Alican’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

45+4. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Toni Gomes'in sert şutunu kaleci Szumski kornere çeldi.

64. dakikada orta alanda Gökhan Alsan’dan kazandığı topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Emir’in şutunda kaleci Szumski topu çıkardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Ahmet Sagat gelişine yaptuğu vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1

85. dakikada Gökhan Alsan’ın sol çaprazdan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Olanare'nin şutunu kaleci Batuhan kornere çeldi.

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#Spor Toto 1. Lig#BB Erzurumspor#Menemenspor

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