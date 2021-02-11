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GeriFutbol BB Erzurumspor, Rizespor hazırlıklarını 3 eksikle tamamladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Rizespor hazırlıklarını 3 eksikle tamamladı!

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BB Erzurumspor, Rizespor hazırlıklarını 3 eksikle tamamladı!
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla süren idman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Rizesporun konuğu BB Erzurumspor Takımda 2 sakat, artı 2 de cezalı...
Rizespor'un konuğu BB Erzurumspor! Takımda 2 sakat, artı 2 de cezalı...

Erzurumspor'un, yarın 19.00'da Karadeniz ekibine konuk olacağı maçta sakatlıkları bulunan Elba Rashani, Gabriel Obertan ve El Kabir forma giyemeyecek.

 

BB Erzurumspor, Rizespor hazırlıklarını 3 eksikle tamamladı

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