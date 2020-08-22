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GeriFutbol BB Erzurumspor Muhammed Gönülaçar'ı açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor Muhammed Gönülaçar'ı açıkladı

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BB Erzurumspor Muhammed Gönülaçar'ı açıkladı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncu Muhammed Gönülaçar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammed Gönülaçar, Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

BB Erzurumspor Muhammed Gönülaçarı açıkladı

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