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Haber Giriş: 19.07.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

BB Erzurumspor kupayla poz verdi

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BB Erzurumspor kupayla poz verdi
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TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor kupayla poz verdi.

TFF 1. Lig’in 34. hafta maçında Ümraniyespor’u 4-1 yenerek ligi ikinci sırada tamamlayan BB Erzurumspor Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.

Erzurumsporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler bugün kupayla şampiyonluk pozu verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleşen tören kupa pozuyla son buldu.

BB Erzurumspor kupayla poz verdi

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