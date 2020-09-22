BB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor
BB Erzurumspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 2 saat sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışmalarıyla hazırlıklarına tempo kazandırdı. Daha sonra ise 5’e 2 top kapma oynayan futbolcular çift kale maç oynadıktan sonra antrenmana son verdi.
Kayserispor ile BB Erzurumspor, 26 Eylül Cumartesi saat 13.30’da Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
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