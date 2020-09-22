MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor
GeriFutbol BB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor
Abone Olgoogle-news

BB Erzurumspor, Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 2 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, taktik çalışmalarıyla hazırlıklarına tempo kazandırdı. Daha sonra ise 5’e 2 top kapma oynayan futbolcular çift kale maç oynadıktan sonra antrenmana son verdi.

Kayserispor ile BB Erzurumspor, 26 Eylül Cumartesi saat 13.30’da Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

 

BB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle