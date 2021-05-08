BB Erzurumspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de oynadığı 38 müsabakanın 9'unu kazanan, 10'unda berabere kalan ve 19'unu kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 37 puanla 19. basamakta yer alıyor. Bu maçı Kasımpaşa'nın kazanması, Hes Kablo Kayserispor ya da MKE Ankaragücü'nün de 3 puan alması halinde Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Fode Koita karşılaşmada forma giyemeyecek.

BB ERZURUMSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BB Erzurumspor ile Kasımpaşa arasında oynanan üç Süper Lig maçında taraflar galibiyetleri paylaşırken; bu statta oynanan tek karşılaşma berabere sonuçlandı. Bugüne kadar BB Erzurumspor ile Kasımpaşa arasında oynanan üç Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı.

Yılmaz Vural göreve geldikten sonra çıktığı dört iç saha maçının üçünü kaybeden BB Erzurumspor, aynı sayıda yenilgiyi önceki dokuz karşılaşmada almıştı. Deplasmanda dokuz maçtır galip gelemeyen Kasımpaşa, tek sezonda daha uzun bir hasreti en son 1963/64'te yaşadı. Bu sezon hiçbir deplasman maçında kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri olan Kasımpaşa, geçen sezondan bu yana çıktığı son 20 dış saha karşılaşmasında da gol yedi.

BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son beş iç saha golünün dördünde Emrah Başsan'ın doğrudan katkısı var. Bu sezon Süper Lig'de attığı dört golü de oyuna sonradan girdiği maçlarda bulan Oltan Karakullukçu, ilk 11 başladığı ilk karşılaşmada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı.2021 takvim senesinde Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Isaac Thelin, Türkiye kariyerinde filelerini havalandırdığı ilk takım olan BB Erzurumspor'a karşı sahaya çıkıyor.

Bu sezon Süper Lig'de beş gole ulaşan Haris Hajradinovic, Kasımpaşa forması giydiği daha önceki 1.5 sezonda attığı gol sayısını yakaladı. Kasımpaşa'ya rakip olduğu iki Süper Lig maçından da beraberlikle ayrılan Yılmaz Vural'ın, kariyerinde en az üç kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Akçaabat Sebatspor.

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