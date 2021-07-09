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BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile yeniden anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Jakub Szumski ile yeniden anlaştık. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Szumski, 2020-2021 sezonunun devre arasında Polonya'nın Rakow takımından transfer edilmişti.
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