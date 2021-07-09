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GeriFutbol BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile sözleşme yeniledi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile sözleşme yeniledi

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BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Jakub Szumski ile yeniden anlaştık. Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Szumski, 2020-2021 sezonunun devre arasında Polonya'nın Rakow takımından transfer edilmişti.

BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile sözleşme yeniledi

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