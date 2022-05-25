Canlı Anlatım: BB Erzurumspor İstanbulspor maçı

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor, İstanbulspor'u konuk ediyor.

İlk yarı bitti

BB Erzurumspor: 0

İstanbulspor: 1

Goller: 16' Ferhat

BB Erzurumspor İstanbulspor maçı, Süper Lig'e çıkmak isteyen iki takım için de büyük bir mücadele örneği olacak. İstanbulspor karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet istatistiğine sahip olan Erzurumspor, bu karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayarak hem üstünlüğünü korumak hem de bir üst ligin kapısını aralamak istiyor. Peki, BB Erzurumspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

BB ERZURUMSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Play Off Yarı Final mücadelesinde BB Erzurumspor, İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 18.30'da başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.