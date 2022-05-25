Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: BB Erzurumspor İstanbulspor maçı

#Erzurumspor#İstanbulspor#Tff
Canlı Anlatım: BB Erzurumspor İstanbulspor maçı

BB Erzurumspor ile İstanbulspor maçı, Süper Lig'e yükselecek takımın belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olacak. Erzurumspor ile İstanbulspor'un kozlarını paylaştığı Play-off turu ilk maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor, İstanbulspor'u konuk ediyor.

İlk yarı bitti

BB Erzurumspor: 0

İstanbulspor: 1

Goller: 16' Ferhat

BB Erzurumspor İstanbulspor maçı, Süper Lig'e çıkmak isteyen iki takım için de büyük bir mücadele örneği olacak. İstanbulspor karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet istatistiğine sahip olan Erzurumspor, bu karşılaşmayı da galibiyetle tamamlayarak hem üstünlüğünü korumak hem de bir üst ligin kapısını aralamak istiyor. Peki, BB Erzurumspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

BB ERZURUMSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Play Off Yarı Final mücadelesinde BB Erzurumspor, İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 18.30'da başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erzurumspor#İstanbulspor#Tff

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı