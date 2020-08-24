BB Erzurumspor, Hatayspor ver Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek Erzurumspor'un kamp sürecindeki hazırlık maçlarının programı belli oldu.



Mavi-beyazlı ekip, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 29 Ağustos'ta Hatayspor, 5 Eylül'de de Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.



İkinci etap kamp çalışmaları için bugün toplanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek eşliğinde ilk antrenmanını akşam yapacak.

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