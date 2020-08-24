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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Hatayspor ve Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

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BB Erzurumspor, Hatayspor ve Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmaları sürecinde Hatayspor ve Trabzonspor'la hazırlık maçı yapacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek Erzurumspor'un kamp sürecindeki hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Mavi-beyazlı ekip, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 29 Ağustos'ta Hatayspor, 5 Eylül'de de Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

İkinci etap kamp çalışmaları için bugün toplanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek eşliğinde ilk antrenmanını akşam yapacak.

BB Erzurumspor, Hatayspor ve Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak

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