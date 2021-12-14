BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

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Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan BB Erzurumspor, 28 puanla 3. sırada yer alıyor. Zirveyle arasında 2 puan fark bulunan Erzurum temsilcisi, evinde kazanarak yarışı sürdürmek istiyor. Başkent ekibi Gençlerbirliği ise 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle 23 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor.

BB ERZURUMSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor Gençlerbirliği maçı bugün saat 13:30'da başlayacak ve karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.