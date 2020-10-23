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Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Galatasaray maçına hazır!

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BB Erzurumspor, Galatasaray maçına hazır!
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BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Mavi-beyazlılar, bugün Kulüp Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Erzurumsporlu futbolcular, taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı noktalayarak, kampa girdi.

Ahmet Dal: Galatasaray maçına hazırız, kazanmak için sahaya çıkacağız...
Ahmet Dal: "Galatasaray maçına hazırız, kazanmak için sahaya çıkacağız..."

Arda Kardeşler’in yöneteceği BB Erzurumspor-Galatasaray maçı yarın 19.00'da başlayacak.

 

BB Erzurumspor, Galatasaray maçına hazır

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