Canlı Anlatım İzle | BB Erzurumspor Galatasaray

Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

BB Erzurumspor: 1

Galatasaray: 1

Goller: 20' Emre Kılınç, 45' Novikovas(pen.)

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü

6' Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.

20' Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu

28' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutunu kaleci Farnolle kurtardı.

36' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan dışarı çıktı.

37' Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

45' Erzurumspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Novikovas ağları havalandırdı

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Emrah, İbrahim, Petrus, Obertan, Novikovas, Gomes

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao

BB Erzurumspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanıyor?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 19.00'da başlayan Erzurumspor-Galatasaray maçını, hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu kadroda yer almayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

BB Erzurumspor, Galatasaray ile oynadığı iki Süper Lig maçını kazanamadı ancak rakibini ağırladığı tek karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı. Galatasaray, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son üç maçın ikisinde gol atamadı (1G 1B 1M) ancak son iki karşılaşmada kalesini gole kapattı. BB Erzurumspor'un bu sezon Süper Lig'de kaybettiği 5 puan da iç sahada geldi. Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Galatasaray, tek galibiyetini bu sezonun ilk dış saha karşılaşmasında aldı. Süper Lig tarihinde karşılaştığı hiçbir İstanbul takımını mağlup edemeyen BB Erzurumspor, bu maçların tamamında gol yedi.

TÜM GOLLER CEZA SAHASI İÇİNDEN

2020/21 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Galatasaray. BB Erzurumspor'un ise şu ana kadar rakip filelere gönderdiği tüm goller ceza sahası içinden geldi.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört maçın üçünde birer asist yapan Emrah Başsan, BB Erzurumspor'un lig tarihinde Galatasaray'a attığı tek golde de pası veren isimdi. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin %83'ünde Radamel Falcao'nun doğrudan katkısı var.

Mehmet Özdilek'in Süper Lig kariyerinde henüz mağlup edemediği teknik direktörler arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fatih Terim. Nisan 2011'den bu yana Süper Lig'de Galatasaray'ı yenemeyen Mehmet Özdilek, daha önceki altı karşılaşmada üç galibiyet almıştı.

EMRE AKBABA YEDEK

Sarı kırmızılılarda performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Radamel Falcao bugün Erzurum’da sahada olacak. Orta sahada ise kart cezalısı Etebo’nun yerine Ömer Bayram forma giyecek. Alanya maçında ilk yarıda sergilediği performansla sınıfta kalan Emre akbaba ise bugün kulübede oturacak ve Belhanda ilk 11’de görev alacak. Linnes de kadroya alınmazken sağ bekte ise Omar Elabdouellai oynayacak.

ASLAN KÖTÜ SERiYE SON VERMEK iSTiYOR

Son 3 lig maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik ile 8 puan yitiren G.Saray kötü gidişe Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Aslan’da kadroya alınmayan Feghouli ve Linnes’in yanı sıra cezalı Etebo forma giyemeyecek. Luyindama ve Belhanda sarı kart görürlerse Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek. 3. kez karşılaşacak 2 takımın daha önceki randevusunda bir maçı Cimbom kazandı, bir maç berabere bitti.