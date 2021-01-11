BB Erzurumspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek istiyor..

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Bireysel çalışmalarına devam eden Diego Perotti, Jose Ernesto Sosa ve Tolga Ciğerci, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Öte yandan koşu çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül ile Filip Novak'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

DÖRT OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

BB ERZURUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile sadece 2018/19 sezonunda karşılaştı ve rakibini konuk ettiği tek karşılaşmayı kaybetti. Bu sezon iç sahada galibiyet alamayan tek Süper Lig takımı BB Erzurumspor. Fenerbahçe ise şu ana kadar deplasmanda en fazla maç kazanan, puan toplayan ve gol atan ekip konumunda. Süper Lig tarihinde hiçbir İstanbul takımını mağlup edemeyen BB Erzurumspor, son altı karşılaşmadan puan çıkaramadı.

Erol Bulut bu maçı kazanırsa, Carlos Alberto Parreira'yı geride bırakarak Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör olacak. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü kafayla bulan takım BB Erzurumspor. BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son iki iç saha golünün sahibi olan Emrah Başsan, Aralık 2018'de oynanan Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü kaydeden isimdi. BB Erzurumspor'un bu sezon iç sahada attığı gollerin %57'sinde Arvydas Novikovas'ın doğrudan katkısı var.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Ozan Tufan, takımının attığı son üç golün asistini yapan isimdi. Dimitrios Pelkas'ın bu sezon Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısının beşi deplasmanda geldi. Mesut Bakkal, Süper Lig kariyerinde Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu üç maçı da kazanamadı.

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