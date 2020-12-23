Evinde yedi maçtır kazanamayan BB Erzurumspor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig'de oynadığı son 12 dış saha maçında da gol yiyen Denizlispor hem ligde devam eden en uzun serinin sahibi, hem de 2006'dan bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de en az maçın açılış golünü atan takım Denizlispor; BB Erzurumspor ise en fazla karşılaşmada ilk golü yiyen ekip konumunda.

Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan ve son dokuz karşılaşmada da gol yiyen BB Erzurumspor, iki alanda da devam eden en uzun serilerin sahibi konumunda.

Çarşamba günleri oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Denizlispor, tek galibiyetini deplasmanda Galatasaray karşısında almıştı. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda oynadığı ilk yedi maçta 32 isabetli şut çeken ve dokuz gol atan BB Erzurumspor, daha sonraki altı karşılaşmadaki 26 isabetli şutunun sadece ikisini gole çevirebildi.

Süper Lig'in geçen sezonundan bu yana en fazla gol yiyen kaleci, BB Erzurumspor forması giyen Fabien Farnolle.

Denizlispor forveti Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde bu sezon ligde yer alan takımların 18'ine daha önce rakip oldu ve bu ekiplerin 16'sına gol attı. Kolombiyalı oyuncunun filelerini havalandıramadığı iki ekipten biri BB Erzurumspor.

Yalçın Koşukavak, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig kariyerindeki ilk maça çıkan beşinci teknik direktör oldu. Diğer dört çalıştırıcı arasında ilk iki karşılaşmasından da galip ayrılmayı başaran tek isim Çağdaş Atan'dı.

BB Erzurumspor Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

BB Erzurumspor Denizlispor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.