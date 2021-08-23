BB Erzurumspor Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig’in 2. haftasının kapanış maçında BB Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Sezona başlarken, kadrosuna önemli ölçüde takviyeler gerçekleştiren Bursaspor; hafta içerisinde şok bir süreç yaşadı. Evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Bursa temsilcisinde, teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Er istifa etti. Antrenör Ali Aköz yönetiminde Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Bursa ekibinde, henüz yeni teknik direktör ise belirlenmedi.

BB ERZURUMSPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.15’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor da yeni sezona dilediği başlangıcı yapamadı. Erzurum ekibi, İzmir deplasmanında karşılaştığı Menemenspor’a 2-0 mağlup oldu. Kadrosu önemli ölçüde değişen Erzurum temsilcisi; 13 oyuncuyu transfer ederken, 15 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Evinde ise son 9 resmi maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.

7. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

İki ekip arasındaki bu mücadele, aynı zamanda 7. randevuları olacak. Önceki karşılaşmalarda eşitlik dikkat çekerken; Bursaspor ve BB Erzurumspor, 3’er galibiyet elde etti. Oynanan 6 mücadelenin tamamını da, ev sahibi olan ekipler kazandı. Son olarak iki ekip, 2019/20 sezonunda karşı karşıya gelirken; bu mücadeleleri ev sahipleri, 2-1’lik skorlar ile kazanmasını bildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, EREN TOZLU'YU KADROSUNA KATTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki santrafor oyuncusu Eren Tozlu'yu​​​​​​ transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eren Tozlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor’a hoş geldin Eren Tozlu" ifadesi kullanıldı.

Tuzlu, daha önce Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyimişti.