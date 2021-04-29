BB Erzurumspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan BB Erzurumspor, evindeki tek karşılaşmada rakibine mağlup oldu.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlarla oynadığı beş maçın dördünü kaybeden Başakşehir, tek galibiyetini sezonun ilk yarısında BB Erzurumspor'u yenerek aldı.

Son iç saha maçında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden BB Erzurumspor, bu sezon evinde ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Yılmaz Vural göreve geldikten sonra oynadığı altı Süper Lig maçında ortalama 1.7 puan toplayan BB Erzurumspor, önceki 30 karşılaşmada sadece 0.9'luk ortalama tutturabilmişti. Son deplasman maçında Kasımpaşa'yı mağlup eden Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde ilk kez üst üste iki dış saha galibiyeti almak için sahaya çıkıyor. Süper Lig tarihinde İstanbul takımlarını konuk ettiği hiçbir maçı kazanamayan BB Erzurumspor (3B 6M), bu sezon oynadığı dört iç saha karşılaşmasında toplam 11 gol yedi.



Süper Lig kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı sezonu geçiren Emrah Başsan, BB Erzurumspor'un iç sahada attığı son dört golün üçünde pay sahibiydi. Şu an Başakşehir kadrosunda yer alan oyuncular arasında, 2021 takvim senesinde deplasman golü kaydeden sadece üç isim var. Son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Yılmaz Vural, kariyerinde üst üste dört galibiyeti en son Şubat 2007'de Antalyaspor'un başındayken aldı. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Aykut Kocaman (4G 3B), bu karşılaşmalarda toplam 17 gol sevinci yaşadı.

BB ERZURUMSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor Başakşehir maçı saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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