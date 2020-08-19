BB Erzurumspor Arvydas Novikovas transferini açıkladı!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arvydas Novikovas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Litvanyalı oyuncu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor'umuza hayırlı olsun. Litvanyalı oyuncu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.
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