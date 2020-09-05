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Haber Giriş: 05.09.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu transfer etti

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BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu transfer etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden BB Erzurumspor, Arnavutluk Milli Takımı forması giyen forvet Armando Sadiku’yu renklerine bağladı.

İç ve dış transferlerde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor Arnavut forvet Armando Sadiku’yu transfer ederek hücum hattına kuvvet kazandırdı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, oyuncunun milli maçları sonrası sağlık kontrollerinden geçip takıma katılacağını duyurdu.

Daha önce İspanya’da Malaga ve Levante formaları giyen 29 yaşındaki deneyimli forvet Armando Sadiku, 2 sene mavi beyazlı forma ile mücadele edecek.

BB Erzurumspor, Armando Sadikuyu transfer etti

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