BB Erzurumspor Alanyaspor maçı saat kaçta? Alanyaspor ile Erzurumspor 3. randevuda

Son 9 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 30 puan alarak 6. sırada yer alan Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

BB ERZURUMSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor Alanyaspor maçı saat 16.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak Erzurumspor maçını ise Turgut Doman yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SİOPİS KART CEZALISI

Kart cezalısı Siopis dışında sakat oyuncusu bulunmayan Aytemiz Alanyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Babacar.

RAKİBİYLE 2 KEZ KARŞILAŞTI

Bugüne dek Erzurumspor ile ligde sadece geçen sezon karşılaşan Alanyaspor, bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Evindeki maçı 2-1 kazanan turuncu-yeşilli ekip deplasmanda oynanan maçtan ise 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

İSTATİSTİKLER

BB Erzurumspor, Alanyaspor'u konuk ettiği tek Süper Lig maçından 1-0 galip ayrıldı. O karşılaşmada Alanyaspor'un başında, şu an Erzurum ekibini çalıştıran Mesut Bakkal vardı. Alanyaspor, BB Erzurumspor ile oynadığı son iki resmi maçı kazandı ancak bu iki galibiyeti de iç sahada aldı. Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan BB Erzurumspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig'de çıktığı son beş deplasmandan puanla dönemeyen Alanyaspor, daha uzun bir yenilgi serisini sadece Kasım 2017-Şubat 2018 arasında yaşadı.

Alanyaspor, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son dört maçı gol yemeden kazandı. BB Erzurumspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı ilk dört iç saha golünün tamamına katkı sağlayan Arvydas Novikovas, daha sonraki üç golde pay sahibi olamadı. BB Erzurumspor'un bu sezon iç sahada attığı son iki Süper Lig golünün sahibi Emrah Başsan. Bu sezon BB Erzurumspor formasıyla en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Ricardo Gomes, bu gollerin sadece birini iç sahada kaydetti. Alanyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla şut çeken oyuncu olan Anastasios Bakasetas, bu şutların sadece birini gole çevirebildi. Mesut Bakkal, Süper Lig'de çıktığı son yedi iç saha maçında galip gelemedi ve sadece bir gol sevinci yaşadı.

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