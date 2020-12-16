BB Erzurumspor 5-1 Esenler Erokspor / Maçın özeti ve goller
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında BB Erzurumspor, evinde Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek tur atladı.
BB Erzurumspor ile Esenler Erokspor, Türiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 5-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
BB Erzurumspor'a farklı galibiyeti ve turu getiren golleri 7 ve 20. dakikalarda Emrah Başsan, 29. dakikada Jugurtha Hamroun, 66. dakikada Osman Çelik ve 76. dakikada Ömer Şişmanoğlu atarken Esenler Erokspor'un tek sayısını 24. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.
GOL: 7', 20' Emrah Başsan, 29' Hamroun, 66' Osman, 76' Ömer / 24' Muammer
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Kayacan, Leo, Gökhan, Teikeu, Sissoko, Hamroun, Emrah, Donald, Osman, Cenk Ahmet, Sadiku
Yedekler: Batuhan, Hasan, Mücahit, Fırat, Özgür, Muhammed Emin, Ömer Şilşmanoğlu, Rashad Muhammed, Oltan Karakullukçu
Esenler Erokspor: Yaren, Berk, Recep, Mert, Enes, Emre, Hüseyin, Hakkı, Muammer, Aziz, Korhan
Yedekler: Ercüment, Cenk Doğan, Muharrem, Murat, Samet, Aziz Kızılgün, İdris
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