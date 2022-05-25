BB Erzurumspor 2-4 İstanbulspor maçı

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor, İstanbulspor'u konuk etti.

Erzurum'da oynanan mücadeleyi İstanbulspor 4-2'lik skorla kazandı.

Konuk ekip 16. dakikada Ferhat ile öne geçerken 61. dakikada Rroca ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde sahneye Ethemi çıktı ve skor 3-0'a geldi. BB Erzurumspor 80. dakikada Eren Tozlu ile farkı 2'ye indirse de 86. dakikada Muammer, İstanbulspor'un 4. golünü kaydetti. Son sözü ise 90+6. dakikada Eren Tozlu söyledi.

Finalisti belirleyecek olan rövanş karşılaşması 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15inci dakikada Ethemi, cezaalanında kaleci Jakub Szumski ile karşı karşıya kaldı. Etheminin şutunu Szumski kornere gönderdi.



16ncı dakikada Etheminin kullandığı korner atışından gelen topa yükselen Ferhat Yazgan toplu ağlara gönderdi: 0-1.



18inci dakikada kaleci Szumskinin öne çıktığını gören Topalli, orta sahanın biraz önünden aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Szumski, son anda topu kornere gönderdi.



41inci dakikada gelişen İstanbulspor atağında cezaalanı içinde Melih Kabasakal, müsait durumda topu auta gönderdi.



42nci dakikada Ethemi, cezaalanı çizgisi önünde sert vurdu, topu kaleci Szumski, kornere yumrukladı.



45+1inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Novikovas, ön direğe ortaladı. Orhan Ovacıklının arka direğe yükselttiği topu Mücahit Albayrak kafa vuruşuyla auta gönderdi.



Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



49uncu dakikada Novikovas, cezaalanına girerken sağ çaprazdan vurdu, top auta gitti.



55inci dakikada sağ kanattan cezaalanına girmek isteyen Olanare, Ali Yaşardan sıyrılamadı.



62nci dakikada Novikovasın ortasına Olanare dokunamayınca top kaleci Alperen Uysal da kaldı.



63ncü dakikada İbrahim Yılmazla verkaç yapan Eduart Rroca, cezalanına girerken topu kaleci Jakub Szumskinin yanından ağlara gönderdi: 0-2.



75inci dakikada kullanılan faul atışında kale çizgisi önünde Ethemi topu ağlara gönderdi: 0-3.



78inci dakikada Aly Mallenin ortasında Mustafa Yumlunun kafa şutu defansa çarparak kornere gitti.



80inci dakikada korner atışı sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde son dokunan Eren Tozlu, topu ağlara gönderdi: 1-3.



86ncı dakikada cezaalanı önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.



90+6ncı dakikada Mücahit Albayrakın kullandığı faul atışında topla buluşan Eren Tozlu, kendisinin ve takımının 2nci golünü attı: 2-4.