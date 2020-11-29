BB Erzurumspor 2-2 Antalyaspor / Maçın özeti ve goller...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

BB Erzurumspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

BB Erzurumspor 29. dakikada Kaan Kanak ile öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Antalyaspor 60. dakikada Veysel Sarı ve 65'te Gökdeniz Bayrakdar'ın golleriyle 2-1 öne geçti.

BB Erzurumspor, 89. dakikada Ricardo Gomes ile eşitlik sayısını buldu. Ofsayt ve elle oynama tartışmalarının olduğu pozisyonu Ali Şansalan VAR uyarısı sonucu pozisyonu izledi ve golü verdi.

Antalyaspor'da Naldo 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 7 maça çıkan Antalyaspor 10, 3 puan hasreti 6 maça çıkan BB Erzurumspor ise 9 puana çıktı.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, ikinci maçında puanla tanışsa da henüz galibiyet alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

15. dakikada kaleci Ferhat Kaplan'ın hatasıyla topu kazanan Erzurumspor'da Novikovas sol çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Obertan'ın derinlemesine pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Rashad Muhammed'in yerden vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

17. dakikada Donald ile gelişen atakta topu alan Novikovas, sol çaprazdan içeri sokularak ceza alanı ön çizgisinden çektiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada sol kanattan etkili gelen Podolski'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Amilton'un sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

28. dakikada savunmadan gönderilen topu kontrol eden Ricardo Gomes, üç oyuncunun önünü kapatmasına rağmen attığı şutta top kaleci Ferhat Kaplan gole engel oldu.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanata topu alan Kaan

Kanak, Novikovas'ın topuğuyla yaptığı duvar pasında içeri sokuldu ve çaprazdan

düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

38. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası Fredy'nin ortasında topu kontrol eden Amilton yerden vurdu ancak Kaleci Kayacan Erdoğan topu tutmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

53. dakikada Novikovas'ın serbest vuruşunu ceza alanı dışına kullandı. Kaan Kanak'ın yerden sert şutunda kaleci Ferhan Kaplan topu ayağıyla çıkardı.

60. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan Fredy'nin kullandığı köşe vuruşunda Kudriashov arka direkte kafayı vurdu. Kale ağzında savunmadan seken topu Veysel Sarı tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:

1-1

65. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Amilton'un son çizgiden ortasında Gökdeniz Bayraktar düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

71. dakikada Akdeniz ekibinin golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Podolski sağ kanattaki Gökdeniz Bakraktar'ı gördü ve içeri sokuldu. Gökdeniz'in penaltı noktasına çevirdiği topa yerden bir vuruşla ağlara yolladı ancak ilk anda topu alan bu futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.

85. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah

Başsan'ın kullandığı serbest vuruşunda Mina'nın yükselmesiyle topu tamamlayan

Ricardo Gomes topu ağlara gönderdi ancak hakem Ali Şansalan ofsayt gerekçesiyle ilk başta golü vermedi. VAR incelemesi yapan hakem golü verdi. 2-2

90 6. dakikada sağ kanatta gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Murat Uçarı'ın ortasına arka direkte Ricardo Gomes kafayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı ve auta gitti.

90 7. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahasına kadar ilerleyen Podolski, kaleciyi de çalımladı ve sol çaprazdan vuruşunda top üsten auta gitti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak (Dk. 79 Ömer Şişmanoğlu), Obertan, Donald, Sissoko (Dk. 66 Osman Çelik), Rashad Muhammed (Dk. 66 Emrah Başsan), Novikovas, Ricardo Gomes

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm (Dk. 53 Gökdeniz Bayraktar), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol (Dk. 53 Eren

Albayrak), Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic

Goller: Dk. 29 Kaan Kanak, Dk.85 Ricardo Gomes (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 65 Gökdeniz Bayraktar (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Kaan Kanak, Dk. 59 Mina, Dk. 80 Donald (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 84 Eren Albayrak, (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)