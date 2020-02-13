BB Erzurumspor 1-4 Trabzonspor

MAÇTAN DAKİKALAR

9uncu dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Guilherme, ceza alanına girerken kaleci Kayacanın yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.



17nci dakikada ceza alanı dışında Hasan Ayaroğlu sert vurdu, top ağlara gitti. 1-1.



43üncü dakikada Cenk Ahmetin ortasında topla buluşan Mahamadou Banın şutunu kaleci Arda kornere çeldi.



İlk yarı 1-1 sona erdi.



47nci dakikada Abdurrahimin ortasında Guilherme takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2. Gol pozisyonunda kale direğine çarpan Guilherme, sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Safa dahil oldu.



68inci dakikada sağ kanattan BB Erzurumspor ceza alanına giren Abdulkadir Parmak topa sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.



83üncü dakikada Bilalin ortasında topla buluşan Safa Kınalı, takımının 4üncü golünü attı: 1-4.

STAT: Kazım Karabekir



HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Hakan Yemişken (xxx), Bilal Gölen (xxx)



BB ERZURUMSPOR: Kayacan (x) - Osman Çelik (xx), Hasan Ayaroğlu (xx), Merthan (x), Jasmin Scuk (xx), Batuhan Artarslan (x) (Dk. 46 Mücahit x), Cenk Ahmet (x), Mahamadou Ba (xx), Yusuf Acer (x) (Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu x), Pote (x), Rashad Muhammed (x) (Dk. 33 Emrah xx)



TRABZONSPOR: Arda (xx) - Kamil Ahmet (xx), Hosseini (xxx), Guilherme (xxx) (Dk. 50 Safa Kınalı (xx), Doğan (xx) (Dk. 80 Taha Tunç x), Messias (xxx), Da Costa (xxx), Abdurrahim (xx), Bilal (xxx), Abdulkadir Parmak (xxx) (Dk. 70 Kerem x), Serkan (xx)



GOLLER: Dk. 17 Hasan Ayaroğlu (BB Erzurumspor) - Dk. 9 - Dk. 47 Guilherme, Dk. 68 Abdulkadir Parmak, Dk. 83 Safa Kınalı (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Merthan, Mahamadou Ba (BB Erzurumspor)









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