BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor | Maçın özeti

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Süper Lig'in ikinci haftasında BB Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Sivasspor, yenik duruma düştüğü maçı son bölümde bulduğu gollerle 2-1 kazandı ve ilk galibiyetini aldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Arouna Kone ve 86. dakikada Max Gradel kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golünü 70'te Novikovas attı.

Maçın 55. dakikasında BB Erzurumspor'da Novikovas'ın attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk, Adolphe, Hasan, Kaan, Petrus, Emrah, İbrahim, Obertan, Novikovas, Rashad

SİVASSPOR: Samassa, Erdoğan, Caner, Camara, Ziya, Hakan, Fajr, Gradel, Yasin, Ninga, Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Kaan Kanak'ın sert şutunda top konuk ekip oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.

24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Teikeu'nun müdahalesiyle yerde kalan Yatabare, kısa süre geçirdiği sakatlığın ardından maça devam etti.

32. dakikada Rashad'ın geliştirdiği atakta Novikovas'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

39. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Samassa topu çelerek uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig’in 2'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. BB. Erzurumspor’un üzerinde ‘Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız’ yazılı formalarla çıktığı maçta goller ikinci yarıda geldi. 70’inci dakikada ev sahibi ekip Novikovas’la 1-0 öne geçerken, konuk ekip 84’te Kone, 86 da ise Gradel’in golleriyle 3 puana ulaştı.

31’inci dakikada sağ kanattan Rashad Muhammed pasını Emrah’a verdi. Emrah’ın pas verdiği Novikovas’ın çarprazdan sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

39’uncu dakikada Cenk Ahmet’in sağdan ortasında Rashad Muhammed’den önce kaleci Samassa son anda topu yakalayarak tehlikeyi önledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53’üncü dakikada Emrah, sağ kanattan rakibini geçtikten sonra ortaladı. Ceza alanı içerisinde Obertan’ın şutu kaleci Samassa’da kaldı.

54’üncü dakikada ceza alanı içinde Yasin’le ikili mücadele sonrası Novikovas, topu ağlara gönderdi. Maçın hakemi Serkan Tokat, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

70’inci dakikada İbrahim Akdağ’ın ortasına iyi yükselen Novikovas, topu kaleci Samassa’nın ayaklarının altından ağlara gönderdi: 1-0.

74’üncü dakikada Gradel, sol çarprazdan sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.

84’üncü dakikada Sivasspor’da Erdoğan’ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kone, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.

86’ncı dakikada sol kanattan Erzurumspor defansını tek tek geçen Gradel, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Hakemin 5 dakika uzattığı maç Sivasspor’un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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