BB Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor (Maç özeti)
Süper Lig'in 32. haftasında BB Erzurumspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Erzurum ekibi, Yılmaz Vural yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü.
Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yönetiminde ilk maçına çıkan Erzurum ekibi, karşılaşmadan istediğini alamadı ve kazanan, 2-1'lik skorla İttifak Holding Konyaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Deni Milosevic ve 44. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise, 15. dakikada Manuel da Costa'nın ayağından geldi.
Ev sahibi BB Erzurumspor, 90+6'da penaltı kazandı. Hakem Sarper Barış Saka, pozisyonu VAR'da uzun süre inceledikten sonra 90+9'da penaltı kararını iptal etti ve ev sahibi ekip beraberlik şansını yakalayamadı.
Konuk ekip İttifak Holding Konyaspor, 26. dakikada Cikalleshi'nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alan İttifak Holding Konyaspor puanını 39'a yükseltti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 27 puanda kaldı.
Erzurumspor 11'i: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Obertan, Aatif, Emrah, Rashani, Gomes
Konyaspor 11'i: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Jesse Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi
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