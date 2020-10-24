BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray / Maçın özeti ve golleri

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Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 20. dakikasında Emre Kılınç ile öne geçen Galatasaray, 45. dakikada Novikovas'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Falcao çıktı ve durumu 2-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, BB Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Radamel Falcao'nun 74. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasreti sona eren Galatasaray'ın puanı 10'a yükseldi. BB Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü

6' Galatasaray'da Radamel Falcao, İbrahim Akdağ'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

11' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu yandan auta gitti.

20' Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu

28' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutunu kaleci Farnolle kurtardı.

36' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan dışarı çıktı.

37' Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

45' Erzurumspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Novikovas ağları havalandırdı

51' Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Falcao kafayı vurdu, şutu yandan auta gitti.

54' Galatasaray'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Emre'nin vuruşunu son anda Mina kale çizgisinden çevirdi, ama öncesinde Emre ofsayta yakalanmıştı.

64' Babel'in diyagonal pasını ceza sahasının sağ çaprazında çok iyi kontrol eden Falcao, dar açıdan olmasına rağmen uzak köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

73' Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından Radamel Falcao ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı

78' BB Erzurumspor'un sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Okan yumruklayarak uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Emrah, İbrahim, Petrus, Obertan, Novikovas, Gomes

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao