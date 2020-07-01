BB Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | Maçın özeti ve golleri
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında BB Erzurumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Adana ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Sinan Kurt ve 60. dakikada Volkan Şen kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise 21. dakikada Hamroun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 54 puanla 2. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 23 puanda kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Sissoko, (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Scuk (Dk. 58 Aykut Demir), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 70 Pote), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emrah Başsan)
Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Okan Alkan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Traore (Dk. 52 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman, (Dk. 75 Dibba), Volkan Şen (Dk. 63 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz
Goller: Dk. 21 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Sinan Kurt, Dk. 60 Volkan Şen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mitrovic, Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
İLK 11'LER
Erzurumspor: Sehic, Cenk, Osman, Hasan, Mücahit, Scuk, Sissoko, Obertan, İbrahim, Hamroun, Ömer
Adana Demirspor: Kurtuluş, Okan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Traore, Hasan, Erkan, Aosman, Volkan, Mehmet
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