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Haber Giriş: 01.07.2020 - 19:36,Son Güncelleme:

BB Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | Maçın özeti ve golleri

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BB Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | Maçın özeti ve golleri
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TFF 1. Lig'de 31. hafta maçında BB Erzurumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Adana ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Sinan Kurt ve 60. dakikada Volkan Şen kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise 21. dakikada Hamroun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 54 puanla 2. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 23 puanda kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak (Dk. 81 Oltan Karakullukçu), Sissoko, (Dk. 58 Hasan Ayaroğlu), Obertan, Scuk (Dk. 58 Aykut Demir), İbrahim Akdağ, Hamroun (Dk. 70 Pote), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 70 Emrah Başsan)

Adana Demirspor: Kurtuluş Kurt, Okan Alkan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Traore (Dk. 52 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Aosman, (Dk. 75 Dibba), Volkan Şen (Dk. 63 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Goller: Dk. 21 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 55 Sinan Kurt, Dk. 60 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mitrovic, Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

İLK 11'LER

Erzurumspor: Sehic, Cenk, Osman, Hasan, Mücahit, Scuk, Sissoko, Obertan, İbrahim, Hamroun, Ömer

Adana Demirspor: Kurtuluş, Okan, Rassoul, Mitrovic, Mehmet, Traore, Hasan, Erkan, Aosman, Volkan, Mehmet

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