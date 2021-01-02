BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep FK / Maçın özeti ve goller

BB Erzurumspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK'nın golünü 69. dakikada Kevin Mirallas atarken BB Erzurumspor'un beraberlik sayısını 90+6'da penaltıdan Emrah Başsan kaydetti.

Bu sonucun ardından 14 haftadır maç kaybetmeyen Gaziantep FK'nın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Gaziantep FK puanını 28'e çıkardı. BB Erzurumspor ise Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçını kazandıktan sonra ikinci maçından da beraberlikle ayrılarak puanını 13 yaptı.

ERZURUMSPOR 1-1 GAZİANTEP FK

GOL: 69' Mirallas, 90+6' Emrah Başsan

İlk yarı sonucu: 0-0

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

18. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında, ön direkte yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda, top uzak direkten döndü.

45+2. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Schwechlen'in müsait pozisyonda kafa vuruşunda, direğin üstüne çarpan top auta gitti.

Erzurumspor 11'i: Farnolle, Kaan Kanak, Leo, Adolphe, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Donald, Osman Çelik, C. Ahmet Alkılıç, Gomes

Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Vetrih, Muhammed, Mirallas, Dicko

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