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DHA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 22:24,Son Güncelleme:

BB Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor

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BB Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor
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TFF 1inci Ligin 29uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sahasında Eskişehirsporu konuk etti.

Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısında Pote ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. B.B Erzurumspor, 90+3üncü dakikada Batuhan Artarslannın attığı golle karşılaşmadan 1-0lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Sezgin Çınar (xx)

B.B ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Osman (xx), Murat Uçar (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Mücahit (xx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 77 Hasan Batuhan (x), Obertan (xx), İbrahim Akdağ (x), Sissoko (x) (Dk. 77 Cenk Ahmet (x), Pote (x) (Dk.64 Hamroun (x), Hasan Ayaroğlu (x) (Dk.64 Oltan (x)

ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx)- Mevlüt (xx), Sezgin (xx), Hasan Ulaş (xx) (Dk. 82 Berkay Tanır (x), Erdal (x), Bedirhan (x) (Dk.89 Bilal (x), Furgan Polat (xx), Furkan Balaban (xx), Mehmet Özcan (xx), İbrahim Halil (x) (Dk. 62 Onur (x), Mete Kaan (xx)

SARI KART: Hasan Batuhan, Murat Uçar, İbrahim Akdağ (B.B Erzurumspor) - Hasan Ulaş, Sezgin, Furkan Balaban (Eskişehirspor)

GOL: Dk. 90+3 Batuhan (B.B Erzurumspor)

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