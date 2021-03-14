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Spor Arena
Haber Giriş: 14.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor 0-0 Trabzonspor (Maçın özeti)

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BB Erzurumspor 0-0 Trabzonspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Son iki maçını kazanamayan Trabzonspor ligde 10 maç sonra bir maçtan beraberlikle ayrıldı. BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

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  • BB Erzurumspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • BB Erzurumspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • BB Erzurumspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • BB Erzurumspor-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
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BB Erzurumspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maç 0-0 bitti.

Son iki maçını kazanamayan Trabzonspor ligde 10 maç sonra bir maçtan beraberlikle ayrıldı.(8 galibiyet 2 mağlubiyet) BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 52, BB Erzurumspor ise 27 puana yükseldi.

ERZURUMSPOR 0-0 TRABZONSPOR

İlk yarı sonucu: 0-0

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Erzurumspor'un 11'i: Szumski, Schwechlen, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah Başsan, El Kabir.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ev sahibi ekipte Emrah Başsan, ceza sahası içinde topa sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.
16. dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahası dışından plasesinde, top az farkla auta gitti.
40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerden ortasında kademeye giren Hosseini, topun El Kabir'e gitmesini engelledi.

BB Erzurumspor 0-0 Trabzonspor (Maçın özeti)

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