Bazı şeyler değişir ama tarih değişmez

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Maçı takım oyunu kazanır, yıldızlar değil” diyor Gheorghe Hagi. “Futbolda, sahaya her şeyini koyan kazanır. Ruh kazanır” diye ekliyor sonra, “Bu hiç değişmez...” Locaya gelene kadar defalarca fotoğraf için yolu kesilen, “I love you Hagi” tezahüratlarıyla selamlanan Galatasaray efsanesi, Erden Timur’un davetlisi olarak geldiği İstanbul’da, kimin kazanacağı konusunda maç öncesi fazla yorum yapmıyor. Locadaki televizyonda eski maç görüntüleri dönerken hemen yanında oturan Gheorghe Popescu’yla kendi aralarında kısa kısa konuşuyorlar sıklıkla. Ne konuştuklarını sorunca; “Bazı şeyler değişir, zaman değişir, tarih orada kalır. Onu değiştiremezsiniz” diyor.

Stattaki herkes gibi onlar da ayaktaydı

Popescu’ya uzun zaman sonra Nef Stadyumu’nun eskisi gibi dolduğunu, bunun Barcelona üzerinde nasıl bir baskı yaratacağını soruyoruz, “Onlar alışkın böyle atmosferlere” diyor. “Çok önemli yıldızları var. Ama böyle maçlar belli olmaz” diye de ekliyor. Kesinlikle çok

konuşkan biri değil, tıpkı sahadaki gibi, net ve soğukkanlı. Bu duruş maç esnasında da değişmiyor. Yan yana oturuyorlar. Koltukların minderlerini indirmiyor, kenarına tünüyorlar. Bunun sebebi maçta kimsenin oturmuyor oluşu olabilir tabii. Pür dikkat ve pek konuşmadan izliyorlar maçı.

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Çocukluk kahramanlarıyla buluşma

Loca hem maç önü hem devre arası iki efsaneyi selamlamak isteyenlerle dolup taşıyor. Faruk Süren, maç boyu yanlarında. Nef iki kulübe de sponsorluk yaptığı için bu önemli maça iki takımda da oynamış efsaneleri davet etmiş diye düşünebilirsiniz, ancak daha ziyade çocukluk kahramanlarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor gibi. Galatasaray ilk yarıda atamadıklarını, ikinci yarıda çok arıyor. Bahsedilen ruh, locada bir yerde oturuyor.

CiCALDAU’DA 8 NUMARA POTANSiYELi GÖRÜYORUM

G.Saray’daki Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan’dan laf açıldığında, ikisinin de zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor Hagi ve ekliyor: “Bir anda kendilerini Galatasaray gibi büyük bir takımda bulmak çok kolay değil. Cicaldau çok zeki bir oyuncu. Ben onda daha ziyade 8 numara potansiyeli görüyorum. Oyunu daha geriden oynamaya yatkın bence. Zaten gençliğinde 10 numara oynayan birçok oyuncu, daha büyük yaş gruplarında 8 numaraya evrilir.”