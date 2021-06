Bazı Need for Speed oyunları mağazadan kaldırılıyor

Need for Speed serisi birçok oyun barındırıyor. Bu serideki bazı oyunlar yeterince popülariteye sahip olamadı, bazıları da zamana yenik düştü. Sonuç olarak bu iki kısımda kalan oyunlara EA artık destek vermeme kararı aldı. Kesilen destekler içinde oyunların çevrimiçi kısımlarının kesileceği ve neden olduğuna anlam veremediğimiz bir şekilde artık satın alınmayacağı bulunuyor.

31 Mayıs 2021 itibariyle desteği kesilen Need for Speed oyunları:

- Need for Speed Carbon

- Need for Speed Undercover

- Need for Speed Shift

- Need for Speed Shift 2: Unleashed

- Need for Speed: The Run

Oyunlar dijital mağazadan anında kaldırılmış olsa da çevrimiçi desteği birkaç ay daha sürecek. Çevrimiçi servisler 1 Eylül’de resmi olarak kaldırılacak.

Bu beş oyundan herhangi birini satın almış olanlar yine de oyunlarını indirip oynayabilecekler, fakat yeni oyuncular artık bu oyunlara ait lisansı alamayacak.

Bu oyunların bir şekilde korunup korunmayacağını ve üçüncü tarafların oyunları alternatif kaynaklardan temin etmek için yasal boşlukları kullanıp kullanamayacaklarını göreceğiz.