Bayram Bektaş: "Hiç kimsenin aklından geçmeyen transferler gerçekleşti..."

Teknik direktör Bayram Bektaş, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına, dün üzücü bir haber aldıklarını, bir oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını aktardı.

Oyuncuların bu durumdan tedirgin olduğunu belirten Bektaş, "Bu sabah tekrar test yaptırdık. İnşallah yayılmamıştır. Hepsi ailesini, çocuklarını ve buradaki ortamı düşünüyor. Bugün inşallah test sonuçlarından hepsi negatif çıkar, aynı ortamda çalışırız." diye konuştu.

Ligin ilk 4 haftasında ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadıklarını hatırlatan Bektaş, şunları kaydetti:

"Özellikle son maçla alakalı sahamızda verdiğimiz üç puanın telafisi için gitmiştik. Bunu da başardık. Çok iyi bir mücadele oldu. Transferin son gününde de 2 oyuncu daha katıldı bize, eksik olan mevkilere. Onlar da çok kaliteli oyuncular. Bize mutlaka artı sağlayacaktır. Takım bütünlüğünü sağladık. İki oyuncumuz hala sakat. Pedro dönmek üzere. Muhtemelen yarın, öbür gün takıma katılır. Manzala'nın biraz daha süresi var ama Sivas maçından sonra 'bay' olmamız da bizim için bir artı. Onun da geri dönmesi için fırsat olacak.

Umarım bir an önce takım bütünlüğünü sağlarız. Kendi oynamak istediğimiz oyunu daha net bir şekilde sahaya yansıtırız. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadro oluştu. Çok karakterli ve iyi oyunculardan bir kadro oluştu. Bunda da en büyük pay başkanımındır. Çünkü belki de hiç kimsenin aklından geçmeyen transferler gerçekleşti. Onu da ben hep bu tesislerde olduğum için biliyorum."

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Bektaş, şimdi tek düşüncelerinin Sivasspor maçı olduğunu dile getirdi.

Sivasspor'un da çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ve çok iyi transferler yaptığını belirten Bektaş, "Ama biz de kendi sahamızda maçımızı kazanıp, puanımızı 9 yapmak istiyoruz. Tek düşüncemiz maçı kazanmak. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Manuel Fernandes'in takıma katılmasının ön taraf ve kanatlarda kalitelerini daha da artırdığına dikkati çeken Bektaş, Aaron Lennon'ın ise biraz zamana ihtiyacı olduğunu ve takımın seviyesi arttıkça onun da seviyesinin yükseleceğini aktardı.

Küme düşme hattından uzak ilk 10 içerisinde kalmak istediklerini vurgulayan Bektaş, bir takıma kümede kalmak için gitmeyeceğini söyledi.

Futbolcular üzerindeki geçen senenin travmasını sildiklerini, şimdi yeni bir hedef, heyecan ve yeni bir kadro ile yola çıktıklarını kaydeden Bektaş, "Kayserispor'un bu lige renk katan oyunuyla, tarzıyla, duruşuyla, centilmenliğiyle aynı şekilde mücadelesi ile damgasını vurmasını istiyorum. Küme düşme hattından uzak, rahat olmak istiyoruz. Taraftarımızın bu korkuyu yaşamasını istemiyoruz. Bu nedenle çalışıyoruz." diye konuştu.

İdmanda top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

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