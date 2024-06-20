Bayhan'dan Bodrum FK'ya özel 'Tiryakinim' yorumu!

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Bayramda Bodrum’da sahne alan Bayhan, "Tiryakinim" şarkısını Bodrum FK’nın şampiyonluk kupası eşliğinde söyledi. Bayhan, Bodrum’da bir eğlence mekanında sahneye çıktı.

Geceye yeşil-beyazlı ekibin taraftar grubu Asi Tayfa ve Bodrum Belediyesi Bodrum FK yöneticileri katıldı.

Bayhan, verdiği konserde şampiyonluk kupası eşliğinde taraftarın da katılımıyla ünlü şarkısını arka arkaya 2 kere seslendirdi.

Taraftarlar bu esnada coşkulu dakikalar yaşadı. Bodrum FK’yı şampiyonluğu için tebrik eden Bayhan, "Bodrum’un şampiyonluğunu kutluyorum. Çok inanmışlar, inanınca her şey başarılabiliyor. Tiryakinim’in Bodrum’un şampiyonluğunda seslendirilmesi çok değerli" dedi.