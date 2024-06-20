×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bayhan'dan Bodrum FK'ya özel 'Tiryakinim' yorumu!

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum Fk#Bayhan#Süper Lig
Bayhandan Bodrum FKya özel Tiryakinim yorumu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:57

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmayı başaran Bodrum FK’da takım ve taraftarlar 1’inci Lig’deki Play-Off maçlarında statta Bayhan’ın yeniden seslendirdiği, "Tiryakinim" şarkısıyla bütünleşirken, ünlü şarkıcı ilçede verdiği konserde yeşil-beyazlı kulübü unutmadı.

Haberin Devamı

Bayramda Bodrum’da sahne alan Bayhan, "Tiryakinim" şarkısını Bodrum FK’nın şampiyonluk kupası eşliğinde söyledi. Bayhan, Bodrum’da bir eğlence mekanında sahneye çıktı.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Romelu Lukaku atağı Jose Mourinho her şeyi yapacaktırFenerbahçe'den Romelu Lukaku atağı! 'Jose Mourinho her şeyi yapacaktır'Haberi Görüntüle

Geceye yeşil-beyazlı ekibin taraftar grubu Asi Tayfa ve Bodrum Belediyesi Bodrum FK yöneticileri katıldı.

Bayhandan Bodrum FKya özel Tiryakinim yorumu

Bayhan, verdiği konserde şampiyonluk kupası eşliğinde taraftarın da katılımıyla ünlü şarkısını arka arkaya 2 kere seslendirdi.

Taraftarlar bu esnada coşkulu dakikalar yaşadı. Bodrum FK’yı şampiyonluğu için tebrik eden Bayhan, "Bodrum’un şampiyonluğunu kutluyorum. Çok inanmışlar, inanınca her şey başarılabiliyor. Tiryakinim’in Bodrum’un şampiyonluğunda seslendirilmesi çok değerli" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum Fk#Bayhan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!