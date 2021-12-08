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Bayern'de 8 eksik, Barcelona 5 kişiyi Münih'e getirmedi! Dev maçta öne çıkan iddaa tahmini...

#Misli.Com#İddaa#Bayern Barcelona
Bayernde 8 eksik, Barcelona 5 kişiyi Münihe getirmedi Dev maçta öne çıkan iddaa tahmini...

Teknik direktör koltuğuna Xavi'yi oturtan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ne "tamam mı, devam mı" maçında Bayern'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BAYERN MÜNİH

Der Klassiker'de Borussia Dortmund'u 3-2 yenip Bundesliga'nın zirvesinde 4 puan fark yapan Bayern, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda da oynadığı ilk 5 maçta fire vermeyip 15 puan toplamayı başarmıştı.

Cuisance ve Kimmich koronavirüs karantinasında. Sabitzer, Sarr, Stanisic, Choupo-Moting, Goretzka ve Gnabry sakat. Tam 8 isim kesin olarak Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

Eksik o kadar çok ki, TD Julian Nagelsmann'ın rotasyon yapması da kolay değil.

"Musiala, Müller & Coman" önünde Lewandowski'nin yer aldığı hücum hattıyla sahaya çıkmaları bekleniyor.

Dortmund maçında sakatlanıp kenara gelen Lucas Hernandez'in durumu maç saati netleşecek. Riske edilmeyecektir.

BARCELONA

La Liga'da 1 maç eksiğiyle Real Madrid'in 16 puan gerisinde kalan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 5 maçta sadece 7 puan toplayabilmişti.

Kötü gidişatı düzeltsin diye Xavi Hernandez başa getirildi fakat o da henüz tam olarak çare olabilmiş değil... Ligde Espanyol ve Villarreal galibiyetleri gelse de Devler Ligi'nde Benfica engeli geçilemedi, son olarak da Betis'e kaybedildi.

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Münih'te olası puan kaybı, "Benfica - Dynamo Kiev" maçından çıkacak "Benfica galibiyeti" ile birleşirse yollarına UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalabilirler.

Agüero, Pedri, Sergi Roberto, Fati ve Braithwaite deplasman kafilesinde yer almadı. Gavi ile Pique ceza sınırında.

Xavi, Betis karşısında Nico ile Gavi'yi orta alana çekip hücum kanatlarında Coutinho ve Abde tercih etmişti. Bu kez, Benfica maçında olduğu gibi "Nico, Depay & Gavi" üçlüsüyle forvet hattını oluşturması bekleniyor.

Dembele'yi sağ kanadı komple kullanırken görebiliriz. Tersinde, solda da Jordi Alba aynı görevi üstlenecek.

Bayernde 8 eksik, Barcelona 5 kişiyi Münihe getirmedi Dev maçta öne çıkan iddaa tahmini...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern, Barcelona'yı konuk ettiği 5 maçı da kaybetmedi! (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 maçta sadece 4 gol atabildi.

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Bayern Münih ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Bayern Münih kazanır" tercihine 1,41 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,49'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,35 iken Misli.com'da 1,43!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu!

%48'lik kesim son haftalarda oldukça keyifsiz skorlar alan Barcelona karşısında "makine gibi işleyen" Bayern'den yana...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Bayernde 8 eksik, Barcelona 5 kişiyi Münihe getirmedi Dev maçta öne çıkan iddaa tahmini...

Barcelona'nın 2004 doğumlu genç yeteneği Gavi'nin La Masia günleri...

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#Misli.Com#İddaa#Bayern Barcelona

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