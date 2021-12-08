Bayern'de 8 eksik, Barcelona 5 kişiyi Münih'e getirmedi! Dev maçta öne çıkan iddaa tahmini...

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BAYERN MÜNİH

Der Klassiker'de Borussia Dortmund'u 3-2 yenip Bundesliga'nın zirvesinde 4 puan fark yapan Bayern, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda da oynadığı ilk 5 maçta fire vermeyip 15 puan toplamayı başarmıştı.

Cuisance ve Kimmich koronavirüs karantinasında. Sabitzer, Sarr, Stanisic, Choupo-Moting, Goretzka ve Gnabry sakat. Tam 8 isim kesin olarak Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

Eksik o kadar çok ki, TD Julian Nagelsmann'ın rotasyon yapması da kolay değil.

"Musiala, Müller & Coman" önünde Lewandowski'nin yer aldığı hücum hattıyla sahaya çıkmaları bekleniyor.

Dortmund maçında sakatlanıp kenara gelen Lucas Hernandez'in durumu maç saati netleşecek. Riske edilmeyecektir.

BARCELONA

La Liga'da 1 maç eksiğiyle Real Madrid'in 16 puan gerisinde kalan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 5 maçta sadece 7 puan toplayabilmişti.

Kötü gidişatı düzeltsin diye Xavi Hernandez başa getirildi fakat o da henüz tam olarak çare olabilmiş değil... Ligde Espanyol ve Villarreal galibiyetleri gelse de Devler Ligi'nde Benfica engeli geçilemedi, son olarak da Betis'e kaybedildi.

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Münih'te olası puan kaybı, "Benfica - Dynamo Kiev" maçından çıkacak "Benfica galibiyeti" ile birleşirse yollarına UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalabilirler.

Agüero, Pedri, Sergi Roberto, Fati ve Braithwaite deplasman kafilesinde yer almadı. Gavi ile Pique ceza sınırında.

Xavi, Betis karşısında Nico ile Gavi'yi orta alana çekip hücum kanatlarında Coutinho ve Abde tercih etmişti. Bu kez, Benfica maçında olduğu gibi "Nico, Depay & Gavi" üçlüsüyle forvet hattını oluşturması bekleniyor.

Dembele'yi sağ kanadı komple kullanırken görebiliriz. Tersinde, solda da Jordi Alba aynı görevi üstlenecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern, Barcelona'yı konuk ettiği 5 maçı da kaybetmedi! (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 maçta sadece 4 gol atabildi.

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