Bayern Münih'ten tarihi skor: 10-0! Sacha Boey siftah yaptı, Leroy Sane...

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City karşı karşıya geldi.

TQL Stadyumu'nda oynanan ve tarihe geçen mücadeleyi Bavyera ekibi 10-0 kazandı.

Almanlara galibiyeti getiren golleri, 6 ve 22' Coman, 18' Sacha Boey, 20 ve 45+3' Olise, 22' Coman, 68, 73 ve 84 Musiala ve 89'da Müller kaydetti.

TARİHE GEÇTİLER

Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası tarihinde bir maçta 8 gol atan ilk takım oldu.

SACHA BOEY İLK GOLÜNÜ ATTI

1.5 sezondur Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, kulüpteki ilk golünü attı.

Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla ilk golünü attı. pic.twitter.com/LOfshecUmA — Spor Arena (@sporarena) June 15, 2025

SANE SÜRE ALMADI

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve 1 Temmuz'a kadar Alman ekibinin formasını giymeye devam eden Leroy Sane ise karşılaşmada kendisine süre bulamadı.

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İLK ŞUT ALKIŞ GETİRDİ

Auckland City maçtaki ilk şutunu 80. dakikada attı. Tribünler alkışladı.

GRUBUN DİĞER MAÇI 2 GÜN SONRA

Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk maçını kazanan Bayern Münih, puanını 3'e yükseltti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Benfica ile Boca Juniors 17 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

GELECEK RAKİP BOCA JUNIORS

Bayern Münih, grubun ikinci maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile 21 Haziran'da kozlarını paylaşacak.