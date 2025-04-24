Bayern Münih'ten şok Sacha Boey kararı! Büyük zararla satacaklar

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Geçen sezon Bayer Leverkusen'in şampiyonluk kutlamalarını izleyen Bayern Münih, bu sezon işi sıkı tuttu. Vincent Kompany'nin öğrencileri bitime dört hafta kala Leverkusen'in sekiz puan önünde lider durumda.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde 26 Nisan'da Mainz'ı konuk edecek. Vincent Kompany'nin öğrencileri maçı kazandığı takdirde kupanın bir ucundan tutacak.

SACHA BOEY PROBLEMİ

Öte yandan Bayern Münih'te Sacha Boey problemi devam ediyor. Bavyera devi, 2024''ün kış transfer döneminde renklerine bağladığı Fransız sağ bekin durumundan memnun değil.

SAKATLIKLAR ÇOK OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sacha Boey'yi yaşadığı sakatlıklar olumsuz etkiledi. Bayern Münih'e gittikten sonra beş kez sakatlanan Galatasaray'ın eski sağ beki, toplamda 32 maçı kaçırdı. Bu durum, Boey'nin yeteneklerini sergilemesini engelledi. Sacha Boey bu sezon Bayern Münih forması ile tüm kulvarlarda toplamda 14 maça çıktı. 585 dakika sahada kalan Fransız sağ bek, iki asist yaptı.

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SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Galatasaray'ın eski yıldızının Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

BAYERN MÜNİH'TEN ŞOK KARAR!

Öte yandan Alman gazetesi BILD'de yer alan habere göre Bayern Münih, Sacha Boey ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düştü.

12 MİLYON ZARARLA SATMAYA RAZILAR!

Haberde Bayern Münih'in, Sacha Boey'yi 18 milyon euro bonservis ücreti karşılığında satacağı aktarıldı. Fransız sağ bek bu ücrete gittiği takdirde Bayern, 18 milyon euro zarar edecek. Bu kararın ardından ise gözler Galatasaray'a çevrildi.