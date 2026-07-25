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Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı! Geleceği resmen açıklandı

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#Galatasaray#Bayern Münih#Sacha Boey
Bayern Münihten Sacha Boey kararı Geleceği resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 22:13

Bayern Münih Sportif Direktörü Christopher Freund, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Sacha Boey'in yeni sezon planlamasında yer almadığını duyurdu.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey'in Bayern Münih'teki geleceği netlik kazandı.

Alman devinin sportif direktörü Christopher Freund, Fransız sağ bekin yeni sezon kadro planlamasında düşünülmediğini açıkladı.

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RESMEN AÇIKLANDI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Sacha Boey hakkında konuşan Freund, 24 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'ten ayrılmasının beklendiğini ifade etti.

Freund'un yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve Joao Palhinha gelecek sezon planlarımızda yer almıyor. Bu karar oyunculara da iletildi." ifadelerini kullandı.

Bayern Münihten Sacha Boey kararı Geleceği resmen açıklandı

PERFORMANSI

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey, Galatasaray'daki 2. döneminde 20 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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#Galatasaray#Bayern Münih#Sacha Boey

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