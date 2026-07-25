Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı! Geleceği resmen açıklandı

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Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey'in Bayern Münih'teki geleceği netlik kazandı.

Alman devinin sportif direktörü Christopher Freund, Fransız sağ bekin yeni sezon kadro planlamasında düşünülmediğini açıkladı.

RESMEN AÇIKLANDI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Sacha Boey hakkında konuşan Freund, 24 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'ten ayrılmasının beklendiğini ifade etti.

Freund'un yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve Joao Palhinha gelecek sezon planlarımızda yer almıyor. Bu karar oyunculara da iletildi." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey, Galatasaray'daki 2. döneminde 20 maçta forma giydi ve 2 gol attı.