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Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Bayern Münih#Sacha Boey#Transfer
Bayern Münihten Sacha Boey kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 17:15

Bayern Münih, 2026/27 sezonu öncesinde resmi kadrosunu güncellerken takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey, Joao Palhinha, Bryan Zaragoza ve Armindo Sieb'i yeni sezonun resmi kadrosuna dahil etmedi.

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Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan kadroda, ara transfer döneminde kiralık olarak Köln'de forma giyen Felipe Chavez'in geleceği henüz netleşmemesine rağmen ismine yer verilirken, Sacha Boey, Palhinha, Zaragoza ve Sieb'in listede bulunmadı.

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Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl de yeni transfer Nathaniel Brown'ın tanıtımında Sacha Boey, Joao Palhinha ve Bryan Zaragoza'nın geleceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Bayern Münihten Sacha Boey kararı

Eberl, "Sacha Boey, Bryan ve Joao konusunda çok açık davrandık. Onları göndermeye hazır olduğumuzu kendilerine de ilettik. Bayern Münih ile sözleşmeleri devam ediyor ve buna elbette saygı duyuyoruz. Sonuçta bu sözleşmeyi iki taraf da imzaladı. Ancak bana göre bu üç oyuncunun geleceği Bayern Münih'te olmayacak.

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Eğer içlerinden biri burada kalmaya karar verirse, onun için süreç oldukça zor ve karmaşık olacak. Çünkü takımda önemli bir rolü olmayacak. Kadromuzu planladığımız şekilde oluşturduk ve bu üç oyuncu bu planın içinde yer almıyor." ifadelerini kullandı.

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#Bayern Münih#Sacha Boey#Transfer

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