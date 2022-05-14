Bayern Münih'ten Robert Lewandowski açıklaması! 'Ayrılmak istiyor'

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Bundesliga'da geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan Bayern Münih'te Robert Lewandowski krizi devam ediyor.

BARCELONA İSTİYOR

Kış transfer döneminde Ferran Torres, Adama Traore ve Aubameyang isimleri kadrosuna katan Barcelona'nın son hedefi Robert Lewandowski olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Alman basınından BİLD, Bayern Münih'in, Robert Lewandowski'yi 35-40 milyon euroya satma kararı aldığını duyurmuştu.

Haberde; Barcelona'nın bu parayı ödemeye hazır olduğu ancak Lewandowski cephesiyle henüz bir görüşme yapılmadığı belirtilmişti.

'AYRILMAK İSTİYOR' AÇIKLAMASI!

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Lewandowski ile konuştum. Bana sözleşme uzatmak istemediğini ve kulüpten ayrılmak istediğini söyledi" şeklinde konuştu.

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'DÜŞÜNCEMİZ DEĞİŞMEDİ'

Salihamidzic sözlerini, "Ancak bizim düşüncemiz değişmedi. Lewa'nın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Barcelona resmi teklif yapmadı. Lewa gelecek yaza kadar bizim futbolcumuz, gerçek bu" ifadeleriyle tammaladı.

Gün içerisinde Barcelona cephesinden de Robert Lewandowski ile ilgili bir açıklama gelmişti.

Bir basın mensubunun, "Robert Lewandowski, 33 yaşında, Barcelona bu yaşlarda oyuncuları mı transfer edecek?" sorusuna cevap veren Xavi, "Daniel Alves'le 38 yaşında imzaladık. Bu yaşla ilgili değil, oyunla ilgili bir durum. Futbolcular artık kendilerine iyi bakıyorlar ve her yılda profesyonel olarak daha iyi durumda oluyorlar" diye cevap vermişti.

Bayern Münih formasıyla sayısız kupa kazanan ve önemli rekorlara imza atan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 45 maçta 49 gol attı ve 7 asist yaptı.