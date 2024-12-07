Bayern Münih'ten Musiala'ya Almanya tarihine geçecek rekor sözleşme

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Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Jamal Musiala yeni bir sözleşmenin arifesinde.

2026 yazında sözleşmesi bitecek olan 21 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat öneren Münih ise bu konuda tarihi bir adım attı.

Bild'de yer alan habere göre; kulübün üst düzey yöneticileri, yıl başında Alman yıldıza devasa bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Musiala'nın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında biterken 2030 yılına kadar Alman yıldızı takıma bağlayacak bir anlaşmaya imza attırmak isteniyor.

TARİHİN EN FAZLA KAZANANI

Bayern Münih'in Musiala'ya teklif edeceği yeni sözleşmenin toplam değerinin 100 milyon euroyu aşması bekleniyor.

Robert Lewandowski ve Harry Kane'den daha fazla kazanması beklenen Jamal Musiala'nın 20 milyon euroyu aşkın bir ücrete imza atması bekleniyor.

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Musiala bu sezon sergilediği performansla dikkat çekerken 18 müsabakada 10 gol attı ve dört kez gol pası verdi.