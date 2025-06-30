Bayern Münih'ten Leroy Sane'ye veda!

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Leroy Sane'nin Bayern Münih kariyeri 30 haziran itibariyle sona erdi. Alman yıldız, kontratının sona ermesiyle birlikte Bavyera ekibine duygusal bir mesajla veda etti.

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bayern Münih formasıyla geçirdiğin beş yıl için teşekkürler. Geleceğinde başarılar dileriz!" ifadelerine yer verildi.

Vielen Dank für fünf Jahre im Trikot des FC Bayern, @leroy_sane! 🔴⚪



Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft! pic.twitter.com/IisV8KRJ1p — FC Bayern München (@FCBayern) June 30, 2025

Ardından bir paylaşım daha yapan Alman ekibi "Teşekkürler, Leroy" ifadeleriyle Sane'yi onurlandırdı.

Leroy Sane'de takım arkadaşlarına ve teknik ekibe bir konuşma yaparak veda etti.

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