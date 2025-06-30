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Bayern Münih'ten Leroy Sane'ye veda!

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#Galatasaray#Bayern Münih#Leroy Sane
Bayern Münihten Leroy Saneye veda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 23:09

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alman devine veda etti.

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Leroy Sane'nin Bayern Münih kariyeri 30 haziran itibariyle sona erdi. Alman yıldız, kontratının sona ermesiyle birlikte Bavyera ekibine duygusal bir mesajla veda etti.

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bayern Münih formasıyla geçirdiğin beş yıl için teşekkürler. Geleceğinde başarılar dileriz!" ifadelerine yer verildi.

Ardından bir paylaşım daha yapan Alman ekibi "Teşekkürler, Leroy" ifadeleriyle Sane'yi onurlandırdı.

Leroy Sane'de takım arkadaşlarına ve teknik ekibe bir konuşma yaparak veda etti.

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#Galatasaray#Bayern Münih#Leroy Sane

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