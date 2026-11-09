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Bayern Münih'ten Jamal Musiala açıklaması: 'İkilem içindeyiz!'

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#Bayern Münih#Jamal Musiala#Futbol
Bayern Münihten Jamal Musiala açıklaması: İkilem içindeyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 12:26

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß, Jamal Musiala'nın sağlık durumuna ilişkin konuştu.

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Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß, BR'nin Sonntags-Stammtisch programında Jamal Musiala'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hoeneß, Alman milli futbolcunun sağlık durumu ve bunun spor kariyerine ilişkin beraberinde getirdiği belirsizlikler hakkında konuştu.

Bayern Münihten Jamal Musiala açıklaması: İkilem içindeyiz

"Elbette burada bir ikilem içindeyiz. İlaçlarla belirli ölçüde kontrol altında tutulabilen ancak kolayca tedavi edilemeyen bir hastalığı var. Ancak bir zamanlar sahip olduğu performans seviyesini bir gün tekrar yakalayıp yakalayamayacağı belirsiz kalıyor…

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Ancak kendisine hâlâ ödeme yapılmaya devam ediliyor. Bir düşünsenize, Bayern Münih şimdi sözleşmesini sorgulasa ve 'Şu anda ortaya koyabildiği performans, sözleşmede belirtilen performansla artık aynı değil.' dese... Jamal'a her açıdan koşulsuz destek veriyoruz.

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#Bayern Münih#Jamal Musiala#Futbol

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