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Bayern Münih’ten altın çocuk Musiala’ya rekor sözleşme

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#Transfer#Bayern Münih#Musiala
Bayern Münih’ten altın çocuk Musiala’ya rekor sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:00

Bavyera ekibi, yıldızı her geçen gün daha da parlayan Jamal Musiala’ya bonuslarla birlikte 30 milyon Euro önermeye hazırlanıyor. Jamal Musiala bu teklifi kabul ederse, en çok kazanan Alman futbolcu olacak.

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Bayern Münih, her geçen gün yükselen formuyla gerek kulüp gerekse Almanya Milli Takımı için kilit isim haline gelen Jamal Musiala’ya 4 yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulunacak. Sky Sports’ta yer alan habere göre Bavyera ekibi, 21 yaşındaki 10 numaraya yıllık 25 milyon Euro önerecek; bonuslarla birlikte futbolcunun kazancı 30 milyon Euro’ya ulaşabilecek. Musiala bu teklifi kabul etmesi halinde 4 yılda toplam 120 milyon Euro geliri garantileyecek ve Avrupa’da en fazla kazanan Alman futbolcu olacak. Bayern Münih ile mevcut kontratı 2026 yılında sona erecek olan genç futbolcu, Alman devinde bugüne dek oynadığı 177 resmi maçta 52 gol, 35 asist üretti. Musiala, Almanya A Milli Takımı’nda da 37 maça çıkıp 7 gol attı.

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#Transfer#Bayern Münih#Musiala

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