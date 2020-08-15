Bayern Münih'ten 8 gol yiyen Barcelona'da Pique isyan etti!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona, Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

Maçın ardından Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique isyan etti.

Pique, ''Utanıyorum! Artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çekilmeye hazırım.'' şeklinde konuştu.

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