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GeriFutbol Bayern Münih'ten 8 gol yiyen Barcelona'da Pique isyan etti!
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Haber Giriş: 15.08.2020 - 00:18,Son Güncelleme:

Bayern Münih'ten 8 gol yiyen Barcelona'da Pique isyan etti!

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Bayern Münih'ten 8 gol yiyen Barcelona'da Pique isyan etti!
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Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Gerard Pique, Bayern Münih'ten 8 gol yedikleri Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona, Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

Maçın ardından Barcelona'nın savunma oyuncusu Gerard Pique isyan etti.

Pique, ''Utanıyorum! Artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çekilmeye hazırım.'' şeklinde konuştu.

Bayern Münihten 8 gol yiyen Barcelonada Pique isyan etti

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