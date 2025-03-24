Bayern Münih'ten 40 milyonluk Yusuf Akçiçek kararı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de harika bir performans göstererek A Milli Takım’a seçilen Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

İLK KEZ MACARİSTAN KARŞISINDA

Montella yönetiminde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen Yusuf Akçiçek, Macaristan ile oynanan rövanş maçının 82’nci dakikasında Kenan Yıldız’ın yerine oyuna girerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

"SONUNDA GERÇEKLEŞEN ÇOCUKLUK HAYALİ..."

İlk kez forma şansı bulmasının altında yatan duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belirten Yusuf Akçiçek, "İçimde bitmek bilmeyen bir heyecan, bu formayla sahaya atılan ilk adım ve sonunda gerçekleşen bir çocukluk hayali... Bugün sahaya, sadece bir futbolcu olarak değil çocukluk hayalinin peşinde o tutkuyla yatıp kalkan, duaları kabul olan bir genç olarak çıktım. Takım olarak ortaya koyduğumuz mücadele ve inançla hep birlikte başardık! Bu formanın hakkını vermek, bu bayrağı sürekli üzerimde taşımak için daha yeni başlıyorum. Gururla, adım adım devam!" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

MOURINHO 'YETİŞTİRMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho genç yıldız adayı için,"Daha önce de söyledim. Yusuf daha forma giymeden sezon başında söylemiştim. Ben bu oyuncuyu çalıştırmak, yetiştirmek istiyorum demiştim. Türkiye'deki kültürel olarak daha çok üst seviyeye ulaşmış oyuncuların değer gördüğünü biliyorum ama Yusuf çok yetenekli bir oyuncu. Harika bir dönem geçirdi ama ayaklarının yere basması gerekiyor. Çok çalışkan ve zeki bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

ALMANLAR YAZDI

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan 19 yaşındaki savunmacı için dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

Almanya’dan Bild’in haberine göre Bayern Münih’in scout ekibi, Yusuf Akçiçek’i öncelikli takip listesine ekledi ve tüm maçlarını düzenli olarak raporlamaya başladı.

Haberde, Bundesliga devinin transfer konusunda henüz kesin bir karar vermediği ancak genç oyuncunun gelişimini yakından takip edeceği belirtildi.

Haberin Devamı

Öte yandan Bayern Münih’in Yusuf’un potansiyeline ikna olması halinde yaz aylarında transfer için harekete geçebileceği ve Fenerbahçe ile masaya oturabileceği kaleme alındı. Sarı-lacivertlilerin ise pazarlıklara 40 milyon euro bonservis bedeliyle başlamayı planladığı öne sürüldü.

BU SEZON YUSUF AKÇİÇEK

Sarı - lacivertli formayı bu sezon 15 kez sırtına geçiren Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşarken takımına 1'de asist katkısında bulundu.