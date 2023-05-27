Bayern Münih'te şampiyonluktan dakikalar sonra iki efsane görevden alındı

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Bayern Münih, son haftada Köln'ü deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 11. şampiyonluğuna ulaşırken kulübün iki efsanesinin görevine son verildi.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye elenen, ligde Borussia Dortmund'un puan kaybetmesiyle son haftada şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih'te CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ile yollar ayrıldı.
Bayern Münih'te şampiyonluktan dakikalar sonra Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in görevlerine son verildiği açıklandı.
CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Salihamidzic, Nagelsmann'ın ayrılığında başrol oynayan isimlerdi.