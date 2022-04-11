Bayern Münih'te Lewandowski dönemi sona eriyor! Yeni adresi netleşti, 3 yıllık anlaşma...

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Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Polonyalı forvet Rorbert Lewandowski, kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri yapmasına karşın sonuç alamamıştı. 33 yaşındaki golcünün yeni adresi netleşti.

2014 yılında transfer olduğu Bayern Münih ile son olarak 2020 yılında sözleşmesini uzatan Lewandowski'ye Alman ekibinin 2 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği ancak bu sözleşmenin, maaşında indirim yapması durumunda geçerli olacağı iddia edilmişti.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI: ACELE ETMEK İSTEMİYORUM

Polonyalı forvet de geleceğiyle ilgili olarak, "Spekülasyonlar hakkında ya da yeni sözleşmeyle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. En iyi performansımı göstermeye odaklandım. Sahada iyi performans gösterdiğinizde hangi takım için oynadığınızın bir önemi yok. Artık tecrübeli bir oyuncuyum ve önümde yeteri kadar süre var. Acele etmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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TRANSFERDE BÜYÜK BOMBA PATLIYOR!

Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan tecrübeli forvete son olarak Barcelona'nın talip olduğu iddia edilmiş ancak transfere dair net bir aşama kaydedilmemişti. Polonyalı forvetin İspanya macerasının resmileşmesi artık an meselesi...

Polonya'dan TVP Sport'un haberine göre Barcelona, sözleşmesinin biteceği 2023 yılında geçerli olmak üzere Robert Lewandowski ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar 3 yıllık sözleşme konusunda mutabık kalırken, Lewandowski'nin bu anlaşmayı kulüp başkanı Oliver Kahn'a bildirdiği belirtildi.

AYRILIK NEDENİ BELLİ OLDU!

Katalan ekibi ile uzun süre online olarak görüşmeler yapan Lewandowski'nin Bayern Münih macerasını, kulübün yeni sözleşme görüşmelerini ağırdan alması nedeniyle sona erdirdiği öne sürüldü. Barcelona'nın, mali açıdan zor günler geçirmesine karşın Lewandowski transferini bu yaz bitirmek istediği ve bunun için çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

BONSERVİSİ 60 MİLYON EUROYU BULABİLİR

Barcelona'nın, Spotify ile yaptığı sponsorluk anlaşmasından elde ettiği gelirle kadrosuna ciddi takviyeler yapacağı iddia edilirken, bu bütçeyi Lewandowski'nin transferinde de kullanacakları ifade edildi. Bayern Münih'le 1 yıl daha kontratı bulunan Lewandowski için Barcelona'nın 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, anlaşma şartlarına göre ödenecek tutarın 60 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

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LEWA GELİRSE 3 İSİM GİDECEK

Lewandowski'nin transferinin resmileşmesi halinde Barcelona'nın Luuk de Jong, Memphis Depay ve Martin Braitwaite ile yollarını ayıracağı kaydedildi.

BARCELONA HAALAND TRANSFERİ RAFA KALDIRDI, BAYERN KESENİN AĞZINI AÇACAK...

Robert Lewandowski'nin kadroya katılma ihtimalinin artmasıyla Barcelona Erling Haaland transferini rafa kaldırdı. Norveçli golcünün transferi için yarışa girmeyecek olan Katalan ekibi, Lewandowski ile forvet tranferini bitirmeyi hedefliyor. Erling Haaland transferinden vazgeçilmesinin bir diğer nedenin ise yıldız golcünün yüksek maliyeti olduğu belirtildi. Haaland'ın bonservis ücreti, maaşı ve menajer ödemeleriyle birlikte toplam maliyetinin 330 milyon euroyu bulacağına vurgu yapıldı.

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Lewandowski'nin takımdan ayrılmasıyla forvet bölgesinde büyük bir boşluk oluşacak olan Bayern Münih'in ise, sadece Polonyalı forvetin ayrılması durumunda devreye alacağı plana yoğunlaşacağı ve Erling Haaland transferi için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Dortmund'dan Bayern Münih'e 2014 yazında bedelsiz olarak transfer olan Lewandowski, bu sezon oynadığı 40 maçta 46 gol atıp 4 asist yaptı.