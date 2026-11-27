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Bayern Münih, Harry Kane'in yaşadığı sakatlığın ardından golcü arayışına girdi. Bu doğrultuda Alman devi, Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'yi gündemine aldı.

GÖZLER ICARDI'YE ÇEVRİLDİ

Alman gazetesi BILD'in haberine göre; Harry Kane'in sakatlığı nedeniyle hücum hattında sorun yaşayan Bayern Münih'in, ara transfer döneminde yüksek maliyetli bir transfer yapmak istemediği belirtildi.

Bu doğrultuda Alman ekibinin, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabileceği Mauro Icardi seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Haberde, tecrübeli golcünün hem bonservisinin elinde bulunması hem de golcü kimliği nedeniyle Bayern Münih için mantıklı bir alternatif olabileceği belirtildi.

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BILD yazarı Nico Vetter, Icardi'nin Galatasaray formasıyla yalnızca 12 lig maçında ilk 11'de görev almasına rağmen 14 gol kaydettiğine dikkat çekti. Vetter, sezon sonuna kadar yapılacak kısa süreli bir sözleşmenin Bayern Münih açısından düşük risk taşıyacağını da yazdı.

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CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİ

Bayern Münih'in geçmişte benzer bir transfer modelinden yararlandığı da hatırlatıldı. Alman ekibi, 2020 yılında Eric Maxim Choupo-Moting'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmış ve Kamerunlu futbolcuyla ilk etapta bir yıllık sözleşme imzalamıştı.

BILD'deki değerlendirmede, geçici bir çözüm olarak düşünülen Choupo-Moting transferinin başarılı bir hamleye dönüştüğü belirtilerek Bayern'in Icardi için de benzer bir yol izleyebileceği ifade edildi.

İTALYANLAR DA YAZDI

Mauro Icardi'nin Bayern Münih'in gündemine geldiği İtalyan basınında da yer aldı.

Calciomercato, Harry Kane'in sakatlığında Mauro Icardi'nin gündemde olduğunu yazdı.

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GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla dört sezon geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 134 resmi maçta 77 gol ve 25 asist kaydetti.

Toplam 102 gole doğrudan katkı sağlayan Arjantinli yıldız, adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştı.